GDO in crescita e boom dell’e-commerce: la spesa alimentare ai tempi del Coronavirus

Come la tecnologia digitale può supportare le nuove abitudini di acquisto generate dall’emergenza pandemia?

“Per rispondere alle catastrofi c’è bisogno della capacità di creare un nuovo ordine legato a nuovi comportamenti. Questo è quello che c’è anche alla base della resilienza della società. A pandemia passata le cose non saranno più come erano prima, nemmeno per il mondo della GDO food che in queste settimane ha visto il boom dell’e-commerce a seguito delle misure di distanziamento sociale”.

Federico Dell’Acqua, CEO di Digitelematica, cerca di immaginare la ripartenza a emergenza COVID-19 superata, descrivendo come si modificheranno alcuni comportamenti e con loro le tecnologie digitali utilizzate.

Come si modificherà il nostro modo di fare la spesa?

“Sono convinto – continua Dell’Acqua – che dovremo immaginare nuove modalità di acquisto che possano supportare nuove abitudini di vita. Dovremo abituarci all’idea che le persone modificheranno il loro modo di organizzare la spesa al supermercato e probabilmente manterranno l’abitudine a rifuggire il più possibile contatti ravvicinati con altri. Per questa ragione, sicuramente meccanismi di self-scanning e carrello intelligente subiranno una forte ascesa, visto che consentono all’utente di scegliere i prodotti e pagare senza passare da cassiere o cassiera”.

Questo servizio, secondo l’osservatorio privilegiato di Digitelematica, sarà tra quelli che diventerà da implementare presto, sia nella grande che nella piccola distribuzione.

“Il self-scanning – aggiunge Dell’Acqua – diventerà ancora più interessante per l’utente andando ad arricchire i prodotti presenti nel supermercato con i dati che già oggi abbiamo inserito per arricchire le informazioni dei prodotti disponibili in e-commerce. Sarà possibile, semplicemente inquadrando un oggetto, conoscerne gli ingredienti e la filiera, visualizzare una ricetta da poter provare o ancora essere guidati nel percorso da fare in supermercato per comprare un altro prodotto che ben si sposa con quello che sto acquistando.

Georeferenziazione dei prodotti, suggerimenti dati attraverso la profilazione dell’utente che sta facendo la spesa e maggiore velocità nell’acquisto di prodotti faranno del self-scanning qualcosa di irrinunciabile fin dai prossimi mesi. Una previsione che riteniamo di poter fare, visto che in alcuni negozi in queste settimane il 50% del transato è passato proprio da self-scanning”.

L’introduzione del self-scanning libererà risorse umane nei supermercati?

“Quando si parla di self-scanning – spiega Dell’Acqua – la maggior parte delle persone pensa che questo causerà il licenziamento di alcune persone in negozio. Cosa assolutamente non vera, visto che proprio l’introduzione del self-scanning richiede altre attività, quali quella per esempio legata all’inserimento di informazioni aggiuntive sui prodotti o quelle più orientate al marketing. Come sempre l’introduzione del digitale non va a sostituire le persone, ma consente di impiegarle in modo diverso, spesso in ruoli a valore aggiunto”.

Come è cambiato in queste settimane il modo di fare la spesa?

“Praticamente quello che si è cercato di fare in anni di lavoro di marketing – sostriene Maurizio Pecori, direttore della Divisione Industry di Engineering – per spingere l’e-commerce al momento attuale lo ha fatto l’emergenza.

Dall’ultima settimana di febbraio, per non parlare di marzo, si è visto un aumento effettivo della richiesta di spesa on line pari al 500-600%, con picchi di registrazioni giornaliere di utenti in piattaforma che, nel pre-pandemia potevano arrivare a qualche centinaia, ora sono balzate a 14.000.

Le richieste di consegna di spesa direttamente a casa sono anche raddoppiate da un giorno all’altro e questo ha messo sotto stress il sistema della logistica, certamente non preparato a tutto questo, tanto che i tempi di consegna si sono necessariamente allungati e, in alcuni casi, sono stati sospesi per l’impossibilità di far fronte a questa nuova richiesta. Nel frattempo ovviamente i retailer si sono riorganizzati aggiungendo nuovi centri logistici o aumentando quelli che avevano già, spesso riconvertendo anche il personale impiegato prima nel punto vendita in attività utili a supportare l’e-commerce”.

Come la tecnologia digitale viene in soccorso dei retailer GDO impegnati in questo momento nel far fronte a questa aumentata richiesta?

“Si sta lavorando a molte applicazioni e servizi richiesti dai retailer – puntualizza Pecori – come per esempio quelli che consentono la migliore gestione dell’utenza contigentata in negozio o altri che permettono all’utente di non evitare la fila fuori.

Oltre a questo, le piattaforme di e-commerce gestiranno sempre più non solo la parte di vendita dei prodotti, ma anche tutto quello che riguarda gli aspetti logistici e di magazzino, visto che fare e-commerce diventa conveniente solo nel momento in cui si ha la capacità di evadere gli ordini in un certo modo, ovvero per esempio potendo scegliere, grazie al digitale, il servizio di logistica più conveniente e veloce per una specifica consegna. Molto si lavorerà su strumenti in grado di sistemare e prelevare i prodotti dai magazzini in modo sempre più automatizzato e intelligente.

Perché niente sarà più come prima e il digitale dovrà supportare questo cambiamento”.